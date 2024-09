Concorso ippico Città di Ascoli La grande equitazione in vetrina | Il nostro massimo evento sportivo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Faranno tappa adPiceno i 145 cavalieri e amazzoni che prenderanno parte aldi. Questo weekend torna "unaedizione, per uno dei concorsi più prestigiosi d’Italia" come lo ha definito la presidentessa del Comitato fise Marche Gabriella Moroni. Da venerdì 20 settembre al campoSquarcia gareggeranno con i loro animali le stelle del panoramaequestre. Unche non ha precedenti, come sottolinea il presidente della Federazione italiana sport equestri Marco Di Paola: "Questorappresenta il, abbiamo cavalieri e amazzoni di livello assoluto, come Giulia Martinengo Marquet, Alberto Zorzi, Filippo Marco Bologni, Giacomo Casadei, nonché Arnaldo Bologni, cavaliere che nel suo percorso ha vissuto da protagonista tutte le più importanti competizioni internazionali del mondo.