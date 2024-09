Chiude Baldesi lo storico fioraio di via Pistoiese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Prato, 19 settembre 2024 – Ha le ‘radici’ piantate in viada molti anni. Lonegozio, che ha compiuto 70 anni nel 2021, a fine anno saluterà i clienti. L’attività, una delle poche italiane a resistere tenacemente in Chinatown,rà i battenti. La notizia è apparsa anche sul profilo Facebook del negozio: “Vogliamo ringraziare tutti coloro che negli anni ci hanno scelto dandoci la possibilità di esprimere al meglio la nostra creatività, motivo di gioia e soddisfazione da oltre 70 anni. Il vostro apprezzamento ha rappresentato per noi il motore per andare avanti in tutti questi anni. Con il prossimo 31 dicembre la nostra attività cesserà”. E questi mesi saranno mesi di sconti e occasioni, perché il negozio si svestirà dei suoi colori e dei suoi profumi.