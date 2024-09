Bucchioni | Juventus-Napoli? Ci dirà già qualcosa

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 19 settembre 2024) Enzoè intervenuto a Radio Punto Nuovo durante Punto Nuovo Sport. Queste le sue parole: “Juve-e Inter-Milan ci diranno giàsul campionato. Soprattutto il derby, che può costare la panchina di Fonseca e abbattersi di conseguenza sulla corsa allo Scudetto per i rossoneri. C’è in ballo il futuro del Milan Sarri è già pronto, non aspetta altro che una chiamata! Sarebbe la squadra ideale per lui. Juve-, invece, vedrà due avversarie in costruzione ma già protese al vertice. Conte ritroverà lo Stadium, ma ci interessa capire a che punto sono le due squadre. Questa partita arriva forse troppo presto, ma ce la godremo. Conte contro Thiago Motta? Sono due allenatori agli antipodi per modo di interpretare il mestiere. Hanno sistemi e filosofie diverse per raggiungere lo stesso obiettivo.