Auto travolge e uccide 2 turiste | Scenario di guerra Ai domiciliari la donna alla guida

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 19 settembre 2024) Arrestisono stati disposti per ladi 44 anni che ieri, al volante della sua Mercedes, ha travolto sei persone a Lido di Camaiore (Lucca), causando la morte di due giovanitedesche di 18 e 19 anni. Laè ora accusata di omicidio stradale.Leggi anche: Spaventoso incidente instrada: “Tutto bloccato” Dalle prime indagini, la conducente è risultata negativa ai test di alcol e droga eseguiti subito dopo l’incidente. Lerità hanno riferito che sei persone sono state trasportate in ospedale: una in condizioni gravi è stata trasferita in codice rosso al Cisanello di Pisa, mentre le altre hanno riportato ferite di varia gravità . Sull’viaggiava anche un’altra, passeggera, che è rimasta ferita. Sono in corso approfondite indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.