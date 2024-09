Arredi e colori

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 19 settembre 2024) L’importanza della scelta deinell’arredamento: come influenzano spazio, emozioni e produttività La scelta deiper arredare i nostri ambienti è di fondamentale importanza. La loro funzione è determinante per la percezione dello spazio.scuri, così come icaldi, danno un’immagine di uno spazio più piccolo, mentrechiari ofreddirisaltano la luminosità e fanno apparire gli spazi più ampi. Un’accurata scelta deie il giusto rapporto con la luce ci condurrà alla realizzazione diuno spazio più elegante e raffinato. Abbiamo già visto nelle scorse settimane le diverse sensazioni ed emozioni che trasmettono i, elemento da non trascurare per l’interazione cromatica con gli, riuscendo così arendere i nostri spazi luoghi in cui possiamo controllare e modificare gli stati d’animo.