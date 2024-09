America' s Cup Luna Rossa in finale di Louis Vuitton | battuta American Magic 5-3

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024)è indiCup, dove affronterà i britannici di Ineos. La barca italiana ha superato gli errori e la sfortuna accumulate negli ultimi giorni di regate, mettendo a segno la vittoria decisiva nel settimo match race della serie della semicontroguadagnandosi un posto per l’ultimo atto del trofeo preparatorio che decreterà la sfidante di Team New Zealand. Dopo pomeriggi di poco vento e condizioni non ideali, quest’oggi a Barcellona la brezza soffiava omogenea e di buona intensità sul campo di regata. Condizioni ideali per le barche volanti per offrire spettacolo ecosì non rinuncia alla battaglia a rimettersi in gioco dopo la rabbia e i timori per il recupero deglini, arrivati a 3-4 dopo le due vittorie maturate ieri.