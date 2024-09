Al via il cantiere in località La Graziosa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ha preso il via in questi giorni sul territorio comunale e proseguirà fino a dicembre compreso un importantedi Hera, che richiederà un investimento di circa 700.000 euro e porterà alla sostituzione di circa 2,5 chilometri di tubature dell’acquedotto, con una nuova condotta del diametro di 30 centimetri. Ad annunciarlo è stata la stessa multiutility, che spiega in una nota come questo intervento sia finanziato da fondi del Pnrr e che i lavori interesseranno progressivamente il tratto compreso tra la‘La’ fino al territorio comunale di Castelfranco, in corrispondenza dell’intersezione tra via Emilia e via Sant’Anna. Emanuele Galloni, responsabile Servizio idrico dell’area Modena del Gruppo Hera, commenta: "L’intervento è particolarmente importante perché permetterà di rendere sempre più efficiente e affidabile la rete idrica.