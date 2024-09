Agatha All Along | Chi è Jennifer Kale?

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 19 settembre 2024)Allè finalmente arrivata, riportando il MCU non solo a Westview, ma portando gli spettatori più in profondità che mai nel lato magico della Marvel. L’attesissima serie non solo riporta l’Harkness di Kathryn Hahn, ma introduce anche una serie di nuovi personaggi, oltre alla congrega di streghe cheforma lungo la Strada delle Streghe. Ma mentre alcune delle streghe cheha riunito possono essere familiari ai lettori di fumetti, ce n’è una che spicca non solo come beniamina dei fan, ma che ha il potenziale per avere alcune interessanti connessioni con il più ampio MCU:. ATTENZIONE, seguono SPOILER! Nel secondo episodio diAll, i fan vengono introdotti a, interpretata da Sasheer Zamata.