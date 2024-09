AEW | Pioggia di annunci per Dynamite Grand Slam card da PPV settimana prossima

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 19 settembre 2024) Durante l’appuntamento del mercoledì notte con, la AEW ha rivelato diversi incontri che andranno a comporre la già succosadi, l’episodio speciale del flagship show della promotion di Tony Khan, in programma tra sei giorni all’Arthur Ashe Stadium di New York City. Ma non solo, visto che anche Collision,, sarà registrato nella medesima location e verrà mandato in onda qualche giorno più tardi, ovvero sabato 28 settembre. Ad aggiungersi alla lista di incontri già confermati abbiamo ladifesa titolata di Mariah May, con la campionessa di categoria che dovrà mettere in palio il suo AEW Women’s Championship dall’assalto di Yuka Sakazaki. Il tutto mentre proprio a Collision toccherà invece ad HOOK difendere il suo FTW Title riconquistato da pochissimo, cercando di sfuggire all’assalto di Roderick Strong.