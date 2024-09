Viaggio nelle colonne sonore del cinema americano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Uncanzoni del grande, guidati da voce e pianoforte tra brani di Leonard Bernstein, Andrew Lloyd Webber, George Gershwin, Henry Mancini e Cole Porter. Un percorso musicale che farà calareatmosfere di film come “Tempi moderni“, “Il mago di Oz“ o “Casablanca“. È quanto proporrà il concerto dal titolo “Singing the movie“, che si terrà domenica alle 17 in Villa Scaccabarozzi a Usmate Velate, organizzato nell’ambito della 21esima edizione del festival itinerante Brianza Classica. A esibirsi sarà il Duo Kim-Giachino, formato dal soprano coreano Angela Sang Eun Kim (nella foto) e dal pianista Luigi Giachino.