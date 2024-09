Università tirocini nelle sedi diplomatiche | 336 posti disponibili con il terzo bando Crui

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Gli studenti di laurea magistrale e a ciclo unico hanno tempo fino alle 17 del 7 ottobre per candidarsi su www..it a uno dei 336prodal2024 del programmaMaeci Mur. Gli studenti delle 58partecipanti potranno collaborare con ambasciate (162), consolati (74), rappresentanze(40), istituti di cultura (59) e delegazioni (1). Dal punto di vista geografico ipresso leospitanti sono così dislocati: 151 in Europa, 43 in America del Nord, 24 in Africa, 45 in Asia, 39 in Centro e Sud America, 18 in Medio Oriente, 13 in Oceania e 3 in Italia. I, 24 dei quali si svolgeranno a distanza, inizieranno il 13 gennaio, termineranno l’11 aprile 2025 e potranno essere prorogati per un altro mese, a fronte di un accordo fra le parti.