Un camper in tour per dialogare con i residenti delle case popolari

(Di mercoledì 18 settembre 2024) L’iniziativa è inserita all’interno del festival “AC20 – Il futuro dell’abitare” promosso per i vent’anni di Arezzo CasaDa sabato 21 a domenica 29 settembre verranno previste occasioni di incontro, di dialogo e di ascolto dei cittadini Unin movimento nella provincia di Arezzo per incontrare i. L’iniziativa è inserita all’interno del festival “AC20 – Il futuro dell’abitare”, promosso da Arezzo Casa Spa per festeggiare il ventesimo anniversario di attività. Da sabato 21 a domenica 29 settembre, il festival proporrà occasioni di incontro, confronto e dibattito che coinvolgeranno cittadini, istituzioni e professionisti di diversi settori.