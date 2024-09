Totò Schillaci è morto | addio all’eroe di Italia ’90

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Purtroppo la notizia che nessuno voleva apprendere è arrivata., perdendo così la sua lunga battaglia contro il cancro. L’ex calciatore si è spento a 59 anni mercoledì 18 settemre, il 1 dicembre avrebbe compiuto 60 anni. La sua carriera sportiva è stata straordinaria e tutti lo ricordano come l’eroe di’90 ai campionati del mondo, con gli azzurri che ottennero il terzo posto in classifica. Ma per lui fu un torneo incredibile, dato che vinse il titolo di capocannoniere e fu eletto come miglior giocatore in assoluto. Sfiorò anche la vittoria del Pallone d’Oro, infatti arrivò secondo alle spalle di Lothar Matthäus. Tornando all’attualità,dopo aver combattuto a lungo contro un tumore al colon. Leggi anche: “, grande uomo”.