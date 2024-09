Svelate le formazioni del City all’inizio della stagione contro gli avversari della finale del 2023

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 18 settembre 2024) 2024-09-18 20:28:26 Il web non parla d’altro: Sono stateleiniziali di Manchestere Inter per le rispettive partite di aperturaChampions League. La fase a gironinuova Champions League è una ripetizionedel, vinta dalper 1-0, completando uno storico Triplete. Ildi Pep Guardiola ha avuto un inizio impressionante nella2024-25, piazzandosi in testa alla Premier League con quattro vittorie su quattro. L’Inter, nel frattempo, è terza in Serie A con due vittorie e due pareggi. XI iniziale del ManchesterGuardiola ha schierato un undici forte, con Erling Haaland, Rodri e Kevin De Bruyne convocati fin dper la sfida delle 20:00. Anche Jack Grealish è titolare per la terza partita consecutiva, con John Stones e Phil Foden in panchina.