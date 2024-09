Social card da 500 euro chi può usarla e per cosa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma, 18 settembre 2024 – Sono sempre di più gli italiani che faticano ad arrivare alla fine del mese. Per loro, è disponibile unada 500, grazie ad una spesa preventivata dal governo di 676 milioni di. La platea dei beneficiari è di 1,33 milioni di famiglie con un reddito Isee inferiore a 15mila. Chi l'aveva già ottenuta lo scorso anno, riceverà una ricarica sulla stessa, mentre gli altri verranno contattati dal comune di residenza per ritirarla con su il credito. Ma vediamo nel dettaglio come funziona. Da lunedì 9 settembre parte la distribuzione della nuova edizione della'Dedicata a Te' del valore di 500a nucleo familiare per alimentari, carburante o abbonamenti per il trasporto pubblico locale.