Schillaci addio parla l’amico d’infanzia Giuseppe Accardi | Ora bisogna intitolargli il campo di Palermo su cui siamo cresciuti

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Tanti anni prima delle notti magiche il ragazzino Salvatore – già allora Totò –rincorreva un pallone sui campi polverosi della Sicilia, indossando la maglia gialloverde dell’Amat, la squadra dell’azienda di trasporto pubblico di. Rimase nel settore giovanile dal 1976 al 1982, quando Messina ese lo contesero, i primi con più convinzione e maggiore forza economica. In quella squadra c’erano anche altri due calciatori che sarebbero arrivati in A. Il difensore Carmelo Mancuso, classe 1965, approdato al Milan dopo il passaggio al Messina proprio insieme a Totò, e, oggi procuratore anche di Ibrahima Mbaye e di Luca Fiordilino, coetaneo di Salvatore e con tante stagioni in A, B e C.