Sansepolcro giornata di prevenzione senologica

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Arezzo, 18 settembre 2024 – Il Comune di, in collaborazione con l'Istituto Andrea Cesalpino, invita tutte le donne residenti aa partecipare a unadedicata alla. L'iniziativa si terrà domenica 29 settembre presso la clinica mobile Alliance Medical Diagnostic posizionata in Piazza Torre di Berta, e sarà possibile effettuare gratuitamente ecografie e mammografie. L'invito a sottoporsi ad una visita di controllo è rivolto alle donne che soddisfano i seguenti requisiti: Età compresa tra i 35 e i 49 anni Non incluse in protocolli di screening del SSN (anche per familiarità) Non abbiano effettuato una mammografia nell’ultimo anno Prenotazione obbligatoria allo 0575 67 80 83. I posti sono limitati e sarà possibile accedere solo previa prenotazione. Il Direttore Sanitario dell’Istituto Andrea Cesalpino, Dott.