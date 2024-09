Rallenta l’inflazione a +11% | l’indice FOI ISTAT di agosto 2024

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Nel mese diFOI (Famiglie di Operai e Impiegati) dell’ha segnato una variazione annua del +1,1%, in calo rispetto ai mesi precedenti. Questo indicatore, utilizzato per rivalutare contratti di affitto, assegni di mantenimento e trattamenti di fine rapporto (TFR), conferma unmento del. Il dato è cruciale non solo per gli operatori economici, ma anche per le famiglie e le imprese che devono aggiornare contratti e prestazioni basati sull’andamento dei prezzi al consumo.e i dati diCrediti: Freepik – VelvetMagL’ha pubblicato i dati definitivi suldi, confermando un aumento del +1,1% su base annua. Questo valore indica unmento rispetto ai mesi precedenti, durante i qualiaveva registrato variazioni più consistenti.