Piazza San Carlo i giudici della Cassazione | Appendino è responsabile sottovalutò i rischi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Arrivano le motivazionisentenza con cui ihanno confermato la responsabilità penale dell’ex sindaca di Torino, Chiara, per i fatti drammatici diSandel 2017 (in cui morirono due donne). L’ex prima cittadina 5Stelle “non si è limitata a ideare la proiezionepartita di calcio”, scrivono, “ma ha dato impulso alle scelte riguardanti il luogo di svolgimento e l’ente deputato ad organizzare la manifestazione, senza preoccuparsi di valutare la sostenibilità in termini di sicurezza di tali scelte”.San, laè colpevole E ancora: “ha mancato negligentemente di adottare la cosiddetta ‘ordinanza antivetro’. Circostanza che ricade nella fase organizzativa dell’evento, con innegabili conseguenze sulla sicurezzamanifestazione”.