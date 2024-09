Piana del Sele | avvocati truffarono i clienti stranieri al via il dibattimento giudiziario

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiHa avuto il via nelle scorse ore ilnell’ambito dell’udienza che si sta svolgendo dinanzi alla terza sezione penale del Tribunale di Salerno relativa al processo che vede imputati duesalernitani e i rispettivi coniugi, accusati di truffa, usura e infedele patrocinio, per quest’ultimo reato si procede con giudizio separato, nei confronti di due, una coppia di origine marocchina residente nelladel. A far finire a processo i due legali salernitani e i coniugi, assistiti dal collegio degliPietro Fasano e Guglielmo Scarlato, una cessione di credito in favore dei rispettivi coniugi dei due legali imputati, fatta firmare aimarocchini e spacciata per una richiesta di anticipo a titolo risarcitorio di una polizza assicurativa del valore di 70mila euro.