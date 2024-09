Offerta iliad Giga 180 | 180 GB e 5G a 999€ al mese per sempre

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di mercoledì 18 settembre 2024) L’180 è una delle più competitive del mercato italiano. Con un prezzo fisso di 9,99€ al, offre 180 GB di traffico dati su rete 5G, oltre chiamate e SMS illimitati in Italia e verso oltre 60 paesi. Grazie alla copertura in continua espansione e a tariffe trasparenti,si conferma una scelta eccellente per chi cerca un’alternativa senza sorprese. L’include anche 11 GB dedicati al roaming in Europa, rendendola ideale per chi viaggia spesso. Oltre ai vantaggi legati ai dati,continua a garantire una navigazione veloce e affidabile grazie al suo accesso alla rete 5G, disponibile nelle zone coperte e con dispositivi compatibili. Se sei alla ricerca di una tariffa mobile che combina convenienza e prestazioni, la180 potrebbe essere la soluzione perfetta per te.