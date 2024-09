Milan il pensiero dell’avvocato del Diavolo | caro Paulo de Fonseca ma questo è calcio?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La crisi delè senza fine e l’avvocato deldomanda a(de)se quello visto èo altro Unmai così brutto e senza senso dai tempi del Maestro, Marco Giampaolo. Per chi ha seguito la partita live allo stadio è stato uno strazio. Inferiore sicuramente negli interpreti, probabilmente anche nella condizione ma soprattutto nell’idea di(sempre più de) altro chedominante a San Siro si è visto unsenza idee con un Rafael Leao irritante e i nuovi acquisti Fofana e Pavlovic che hanno dimostrato tutti i limiti di chi oggi non gioca in una big deleuropeo ma purtroppo in una squadra di seconda fascia.