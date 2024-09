Meloni interviene all' assemblea di Confindustria

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 18 settembre 2024) In occasione dell'annuale di, la premier Giorgiaparla agli industriali. Un appuntamento che arriva alla vigilia di un passaggio delicato, quello della legge di Bilancio, la cui discussione sta per entrare nella fase più calda. Ieri, in Consiglio dei ministri, è stato presentato dal ministro dell'Economia Giorgetti il Piano strutturale di bilancio, tuttavia ancora in fase di definizione (in attesa delle indicazioni aggiornate in arrivo da Istat), che indicherà i programmi economici e di riforma per i prossimi anni.  "Il tasso di crescita della spesa netta si attesterà su un valore medio prossimo all’1,5 per cento. La traiettoria è coerente con l’andamento dei principali saldi di finanza pubblica già previsto dal Programma di Stabilità  dello scorso aprile", ha spiegato con una nota il Mef.