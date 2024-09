Manchester City-Inter Inzaghi | Ci è mancato un pizzico di egoismo sotto porta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024) “Ci èsolo undi, dall’occasione di Taremi a quella di Darmian, ma fare una gara d’esordio stagionale in Champions in questo modo non è da tutti”. A dirlo è Simone, allenatore dell’venuto ai microfoni di Prime Video, dopo il pareggio esterno per 0-0 contro ilnella prima gara stagionale di Champions League. “Nel primo tempo molto bene, poi nel secondo tempo abbiamo sofferto qualcosa, nonostante qualche occasione pericolosa creata da noi in cui però potevamo fare meglio – ha analizzato-. Fare questa partita all’esordio in Champions League e a tre giorni dal derby non è da tutti. Questa è la prima volta che non riusciamo a fare gol e sarà sicuramente motivo di crescita e di lavoro anche in vista del derby.