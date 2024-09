Lucca sospetto caso di Dengue in città Scatta la disinfestazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

18 settembre 2024 – Un caso di febbre dengue, nel quartiere di Montuolo, zona via Pisana. Il sindaco ha firmato nella giornata di oggi un'ordinanza che dispone un intervento di disinfestazione dalla zanzara tigre, sulla base delle indicazioni impartite in materia dal ministero della Salute e dalla Regione Toscana. L'intervento consisterà nella disinfestazione di un'area che ha un raggio di 200 metri rispetto all'abitazione in cui ha risieduto la persona che si ritiene abbia contratto la febbre dengue dopo un viaggio in un paese tropicale. Saranno utilizzati insetticidi, attraverso interventi sia sugli insetti adulti che sulle larve, sia su suolo pubblico che nelle proprietà private.