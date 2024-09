LIVE Youth America’s Cup 2024 in DIRETTA | inizia la quarta regata di flotta con Luna Rossa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:28 Soltanto Team New Zealand tiene per ora il ritmo dell’imbarcazione italiana. Sono 50 i metri che separanodai neozelandesi. 12:26 Altra partenza perfetta per, che avvia il primo lato di bolina vantando una velocità nettamente superiore rispetto ai rivali.LADI12:25 Problemi anche per Alinghi, che riesce a risalire sul foil a 40 secondi dalla partenza. 12:23 Partenza confermata. Anche in questo caso nulla da fare per Orient Express ed American Magic. 12:20 Il termine massimo di chiusura della secondadidellaCup è fissato per le 13.00. Arrivata da pochi istanti la comunicazione del comitato di. 12:18 Ricordiamo che alle 14.