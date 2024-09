Libano 3 morti in nuove esplosioni

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 18 settembre 2024) 17.09 Almeno tre persone hanno perso la vita e altre centinaia sono rimaste ferite in seguito ain. A esplodere sono state le ricetrasmittenti in dotazione a Hezbollah.si sono verificate a Beirut, Tiro, Sidone e Nabatiye. Secondo Axios Israele ha fatto esplodere migliaia di walkie-talkie dei militanti di Hezbollah dando seguito all'operazione incominciata ieri. Le ricetrasmittenti "facevano parte del sistema di comunicazione di emergenza della milizia da usare in caso di guerra".