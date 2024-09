La truffa dei Logan | la spiegazione del finale del film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ladei: ladeldelNel 2013 il regista premio Oscar Steven Soderbergh aveva annunciato il suo ritiro dal cinema, per dedicarsi esclusivamente a progetti televisivi. Quattro anni dopo, tuttavia, egli ritratta quanto dichiarato per tornare sul grande schermo con Ladei(qui la recensione),corale ricco di grandi attori e basato su uno strampalato tentativo di rapina. Un heist movie in piena regola dunque, che si tinge però di comicità e azione divenendo uno dei titoli più apprezzati del suo anno. Per il suo grande ritorno, Soderbergh decise dunque di sfidare nuovamente i canoni di Hollywood producendo e distribuendo ilin modo del tutto indipendente tramite la sua compagnia Fingerprint Releasing, dando così vita ad una strategia da lui qui sperimentata per la prima volta.