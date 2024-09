La Scozia 10 anni dopo il referendum fallito L’ex premier Salmond ci riprova | Il voto del 2026 cruciale l’indipendenza è ancora possibile

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il 18 settembre 2014 gli scozzesi andavano alle urne per votare alsuldal governo di Londra (poi bocciata dal 55% dei votanti). Dieciincontriamo l’artefice di quel momento politico, Alex, due volte capo di governo, primo leader dello Scottish National Party ad assumere la carica di primo ministro e attuale leader di Alba, il partito pro-indipendenza.è l’uomo che pensa che “se ce l’ha fatta una volta a creare quell’opportunità allora potrà farcela” e non si fermerà neanche di fronte ad un no di Londra ad un nuovo. Arriva alla conferenza stampa della Foreign Press Association solido e taurino, un politico di razza.