Il migliore hotel del mondo è a Bangkok All' Italia va solo il secondo posto

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ultimo nato nella grande famiglia The World 50 Best, la classifica dei migliori alberghi del, alla sua seconda edizione vola in Thailandia per incoronare il Capellacomealpunta di diamante di una città che conta ben 4 strutture in classifica. La consueta cerimonia in stile hollywoodiano ha portato nella Guildhall di Londradi tutto il: 37 località (2 più dello scorso anno) di 6 continenti, l'Asia è quello più rappresentato, con 19 insegne, seguito da Europa con 13, Nord America (9), Africa e Oceania (4), infine Sud America con una sola struttura: il Rosewood São Paulo alla posizione numero 24.