Il Direttore Artistico Mario Mosca illustra la prima edizione del Casolla Experience

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Caserta. “Abbiamo deciso di aprire i principali portoni del borgo die di Piedimonte diper accendere i riflettori sull’identità, le radici e i valori del territorio. Sono sicuro che i visitatori apprezzeranno il nostro grandissimo impegno e le bellezze dei nostri luoghi”., in veste di, presenta laattesissimadel ‘– Festival delle eccellenze pedecollinari’. Un festival culturale itinerante, in programma da venerdì 20 a domenica 22 settembre, con numerose iniziative per grandi e piccini.