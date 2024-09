GLI AVVERSARI Shakhtar Pusic | | Difficile lavorare con una guerra Qui per stupire

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Secondo bookmakers ed esperti, loè tra le squadre più deboli del torneo. Il club ucraino è stato per tanti anni una mina vagante che in pochi volevano affrontare, capace di sfornare e lanciare talenti, grazie al feeling col Brasile: Luiz Adriano, Willian, Jadson, Douglas Costa, Fred solo per citarne alcuni. Ma pure il croato Srna, il rumeno Rat, e i talent di casa Tymoshchuk e Chygrynskiy. Laperò ha cambiato tutto, l’Ucraina o lanon sono più la meta preferita di talenti di prima fascia in cerca di affermazione e vetrina europea: "Capisco che non ci vedano come favoriti, in parte lo condivido – spiega il tecnico Marino(foto) –. Le condizioni sono molto difficili. Se scrivessi un libro su quello che stiamo passando diventerebbe un best seller e non è detto che non lo faccia".