Derubano viaggiatori di borsone e zaino Catturati in aeroporto

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Denunciati dalla Polizia di frontiera due extracomunitari di 22 e 29 anni, irregolari in Italia, responsabili di due furti in. Nel primo caso il ventiduenne ha approfittato di un momento di distrazione di un viaggiatore per sottrargli una borsa con indumenti di valore. Raccolta la denuncia e visionate le immagini delle telecamere, gli agenti del Settore Sicurezza hanno identificato e denunciato l’autore del furto. Nel secondo episodio il ventinovenne ha rubato loa un viaggiatore, è stato quindi rintracciato e denunciato a piede libero per furto aggravato, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale in seguito al comportamento fortemente ostile tenuto nei confronti degli agenti durante le fasi di identificazione.