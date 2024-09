Ddl sicurezza | sponda governo a Lega per tavolo su castrazione chimica opposizioni all’attacco

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma, 18 set. (Adnkronos) – Larilancia la battaglia per arrivare a una legge sullaper i pedofili e gli stupratori. Raccogliendo oggi il via libera delall’ordine del giorno al ddl, all’esame dell’aula di Montecitorio, presentato dal deputato Igor Iezzi che impegna l’esecutivo ad “istituire quanto prima una commissione o untecnico con lo scopo di valutare, nel rispetto dei principi costituzionali e sovranazionali, in caso di reati di violenza sessuale o di altri gravi reati determinati da motivazioni sessuali, la possibilità per il condannato di aderire, con il suo consenso, a percorsi di assistenza sanitaria, di natura sia psichiatrica sia farmacologica, anche con eventuale trattamento di blocco androgenico mediante terapie con effetto temporaneo e reversibile, diretti ad escludere il rischio di recidiva”.