Covid in aumento i casi appartenenti alla variante Xec | ecco cosa sappiamo

(Di mercoledì 18 settembre 2024) ScreenshotSecondo gli esperti statunitensi, ladel virus SarsCoV2 denominata Xec, individuata per la prima volta in Europa nel giugno scorso, potrebbe presto diventare predominante negli Stati Uniti durante la stagione invernale. Ciò che desta preoccupazione è la sua elevata capacità di trasmissione, poiché si sta diffondendo “rapidamente” non solo in Europa, ma anche negli Stati Uniti e in Asia.Leggi anche: Contromano sulla Pontina per 17 km: la folle corsa finisce contro il guardrail Tutto sullaXec In meritonuovaXec, Andrea Garcia, vicepresidente della American Medical Association, ha affermato: «Dobbiamo tenere gli occhi aperti sui movimenti della Xec, e nelle prossime settimane le infezioni causate da questapotrebbero superare quelle associatemutazione KP.3.1.1, che finora ha dominato i nuoviper tutta l’estate».