Chiara Jaconis indagini sul lancio della statua L’ipotesi che siano stati 2 bambini In un video il momento in cui viene colpita

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Lesulla morte di, la 3oenne turista padovana centrata da un pezzo di unacaduta o lanciata da un balcone mentre passeggiava nei Quartiere spagnoli a Napoli, sono in corso. Polizia e pm stanno ora cercando di capire come sia precipitata la statuina ritraente una antica divinità pagana da 10 metri di altezza e che si è infranta su un balcone. Un pezzo dell’oggetto ha colpito e ferito mortalmente alla testa la donna. La, di circa due chili, non sarebbe caduta accidentalmente ma potrebbe essere stata lanciata per errore dalla finestra di un appartamento al terzo piano, all’interno del quale c’erano diverse persone, tra cui anche alcuni minori.è che sia stata lanciata da duema ancora da verificare. Alil fascicolo per omicidio colposo è senza indagati.