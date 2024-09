Che cosa può spingere una giovane donna a partorire e seppellire i suoi figli

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Al direttore - Ce lo stiamo domandando tutti con sgomento: chepuòuna, una studentessa di media borghesia in un paese del nord Italia adi nascosto e aper ben due volte di seguito i? Perché mai non ha fatto ricorso agli anticoncezionali o, in un secondo tempo, all’aborto? Nessuno glielo avrebbe impedito, nessuno l’avrebbe considerata una peccatrice disonorata, non sarebbe stata punita né dai genitori né dal suo ragazzo né dall’opinione pubblica del suo paese. Chel’ha spinta dunque ad agire come ha agito? La risposta secondo me è da cercare nella sequenza di attività a cui Chiara si è dedicata nei giorni successivi al secondo parto clandestino: prima una serata a degustare vini in una enoteca del posto, e poi un viaggio a New York con la famiglia, da documentare con foto su Instagram.