Champions allerta rossa a Bologna | a rischio rinvio l’esordio contro lo Shakhtar Donetsk

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Aè scattata l’per maltempo e la partita diLeaguelo, in programma alle ore 18.45, rischia di essere rinviata. Questo lo scenario a poche ore dallo storico esordio europeo della squadra di Vincenzo Italiano, 60 anni dopo l’ultima apparizione. In mattinata un violento acquazzone è caduto sul capoluogo emiliano: il terreno di gioco dello stadio Dall’Ara non è stato coperto dai teloni e ora, il campo, potrebbe non essere praticabile. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco in città che hanno messo in sicurezza i punti dissestati dall’ondata di maltempo.