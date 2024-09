Addio carta igienica | la nuova tecnologia cinese che cambierà il modo di andare in bagno

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

Laè uno degli articoli più utilizzati, non solo perché fondamentale nelle abitudini di pulizia ma anche perché è un prodotto essenziale per la casa. Tuttavia, unainnovazione tecnologica potrebbe sostituirlo. Perché altre alternative sono considerate più ecologiche. Le origini dellarisalgono al 1857, quando l'uomo d'affari americano Joseph Gayetty lanciò il prodotto come soluzione per l'igiene personale. Originariamente veniva venduto come fogli singoli, ma nel 1890 la Scott Paper Company iniziò a venderli in rotoli, il che li rendeva più facili da usare. Nell'antichità i romani utilizzavano un dispositivo costituito da un bastoncino attaccato a una spugna, che veniva imbevuta di aceto o acqua salata. In altre culture asiatiche, usavano bastoncini di bambù avvolti in un panno, che si è evoluto per essere ricavato dal riso.