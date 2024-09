West Nile | grave un 81enne a Nocera Inferiore

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 17 settembre 2024) Le condizioni di un uomo di 81 anni, residente ad Angri, rimangono critiche presso il reparto di Rianimazione dell’ospedale Umberto I di, dove è stato ricoverato dallo scorso 2 settembre a causa della Febbre del Nilo. Come riportato dal quotidiano “Le Cronache“, l’anziano, giunto al Pronto Soccorso con sintomi neurologici preoccupanti, è stato immediatamente sottoposto ad approfonditi accertamenti medici che hanno rivelato la presenza di un’encefalite. Data la gravità del quadro clinico, è stato trasferito in terapia intensiva e messo in isolamento, poiché l’origine dell’infezione non era chiara. I medici hanno quindi considerato diverse ipotesi, tra cui ilVirus, che è stata successivamente confermata dall’ospedale Cotugno di Napoli, specializzato in malattie infettive.