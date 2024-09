Un campionato nel quale il Napoli…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 17 settembre 2024) Il Napoli di Conte: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere della Sera. “Arrigo Sacchi diceva sempre che il suo Milan doveva vincere e convincere. In tempi di vacche magre — perché l’odierna serie A è di un livello assai inferiore a quello in cui operava il Profeta di Fusignano — ci si accontenta di vincere. Al convincere, semmai, ci si penserà in un secondo momento. Forse. È unsenza padrone che, dopo 4 giornate, ha espresso alcuni trend che potrebbero durare a lungo”. Napoli simbolo di unschizofrenico “In sintesi: 1) il mercato aperto fino a settembre è una porta piena di spifferi; 2) la nuova formula delle Coppe europee avvantaggia ancora di più chi può giocare una sola partita a settimana; 3) il peso delle Nazionali penalizza il lavoro degli allenatori delle squadre più quotate.