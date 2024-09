Ucraina WSJ | Morti e feriti hanno superato il milione Missili a lungo raggio | Londra aspetterà l’ok Usa Da Berlino altri 100 milioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Il numero di ucraini e russi uccisi oin 2 anni e mezzo di guerra ha raggiunto un. Lo ha scritto martedì il Wall Street Journal, basandosi su fonti di intelligence occidentali e sottolineando che le elevate perdite da entrambe le parti pongono problemi sul campo di battaglia e accelerano i timori demografici per entrambi i Paesi. Né Mosca né Kiev rilasciano stime ufficiali sui caduti in guerra, mentre a voltediffuso cifre ritenute inaffidabili. Una stima confidenziale del governo ucraino, all’inizio di quest’anno quantificava in 80 mila ie in 400 mila i, riferisce il Wsj. Sull’altro lato del fronte, i servizi segreti occidentalistimato in circa 200.000 ie 400.000 i