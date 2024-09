Ucraina | Conte ‘sabato ad Assisi scendiamo in piazza per la pace’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 set. (Adnkronos) – “‘Prima di tutto la. Sabato 21 settembre adscenderemo anche noi inper la Marcia per la pace”. Lo scrive sui social Giuseppe, leader del Movimento 5 stelle. “Mai come quest?anno – prosegue – la manifestazione è un appuntamento che non solo testimonia un anelito di pace condiviso da milioni di persone, ma che si pone l?obiettivo di destare il nostro governo dalla foga bellicista che ha diffuso nel Paese. Tanto a livello nazionale che a livello internazionale la politica sembra ormai esclusivamente votata a perseguire una strategia di escalation militare, abbracciando una corsa forsennata al riarmo”.