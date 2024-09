Terribile crollo nella stazione in Italia | colpito un uomo che aspettava il treno

Leggi tutta la notizia su tvzap

Unincidente si è verificato questa mattina intorno alle 10:30 in unaferroviariana. Una pensilina in cemento è crollata colpendo un viaggiatore che stava aspettando il. Soccorsi, ambulanze, vigili del fuoco e gli agenti della Polfer sono immediatamente intervenuti per portare il malcapitato in ospedale e mettere in sicurezza l'area. inunQuesta mattina intorno alle 10:30 allaferroviaria di Monza, in via Enrico Arosio, undi 33 anni è rimasto ferito, dopo ildi una porzione della copertura di una banchina.