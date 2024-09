Stupro del Foro Italico la lettera dell’accusato | Una vergogna Chiedo scusa alle donne che amo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 17 settembre 2024) Cristian Maronia, uno dei sei giovani accusati dellodi gruppo aldi Palermo, ha scritto unadi scuse che è stata resa nota durante l’udienza a porte chiuse del 19 settembre scorso. Nella, Maronia si rivolgedella sua vita, esprimendo il suo senso di colpa: “che amo, mi sento in colpa per aver sbagliato con ledella mia vita,di moralità sana e principi cristiani, mi sento in colpa per aver tradito l’amore e la fiducia della mia fidanzata e, nonostante ciò ha creduto in me, mi sento in colpa con mia madre e mia sorella, per aver tradito il loro affetto”.