Sedicicorto celebra il mito di Mastroianni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Per gli amanti del cinema breve e del cinema tout court si sta avvicinando la nuova edizione delForlì International Film Festival, l’affermatissima rassegna che quest’anno è in programma dal 4 al 13 ottobre. Sette le sezioni competitive del festival, per un totale di 155 cortometraggi provenienti da 42 Paesi, tra fiction, documentari e animazione. Diretto da Gianluca Castellini e Joana Fresu de Azevedo, anche quest’anno il Festival darà spazio a omaggi e sguardi retrospettivi sulla storia del cinema. In particolare, nel centenario della nascita di Marcello(avvenuta il 28 settembre 1924)ospiterà la mostra ‘La dolce vita di’. Una cinquantina le opere esposte, tra poster originali e foto di scena, il tutto alla galleria Manoni 2.0 di Forlì, dall’1 al 15 ottobre con ingresso gratuito.