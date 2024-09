Romics | XXXIII edizione

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 17 settembre 2024) Presentata a Roma, presso la Casa del Cinema, la nuovadi. Si svolgerà dal 3 al 6 ottobre in Fiera Roma ladi, il grande Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games. Un appuntamento imperdibile che, per quattro giornate, trasformerà Roma nel centro della creatività e dell’intrattenimento, con un programma ricco di eventi, ospiti di fama mondiale, anteprime esclusive e spazi dedicati ai fan di tutte le età.Una grande kermesse con eventi in contemporanea nei 5 padiglioni e con oltre 350 espositori pronti ad accogliere il pubblico negli oltre 70.000 mq espositivi.celebra l’immaginario di giovani e adulti, coniugando entertainment e approfondimento specialistico, offrendo al pubblico, a seconda dei generi e degli interessi, molteplici percorsi di partecipazione e occasioni di confronto.