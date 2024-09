Romano Reggiani l’America a Bologna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Daa Venezia, per chiudere la Mostra del Cinema. Un viaggio sempre in compagnia di Pupi Avati che, già da tempo, l’ha scelto per i suoi lavori. L’ultimo è L’orto americano, film in Selezione ufficiale, fuori concorso, alla Mostra, che ha riscosso un notevole successo e che vede recitare anche, 30 anni, attore bolognese innamorato della sua città. "L’horror gotico" in bianco e nero di Avati è ambientato aai tempi della Liberazione, ma arricchito da una parte girata in Idaho. D’altronde, "rurale è del tutto simile alla nostra Emilia-Romagna", ha commentato il regista., tante emozioni? "Ero al Festival invitato da DueA Film, Minerva Pictures e Rai Cinema (che hanno prodotto il film, ndr) ed è stato meraviglioso. Nel film faccio un cameo, partecipo a un momento topico.