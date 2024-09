Monster 3 Charlie Hunnam sarà Ed Gein nella terza stagione della serie Netflix

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 17 settembre 2024)(Sons Of Anarchy)il serial killer Eddiantologica di Ryan Murphy perdedicata ad assassini, seriali e non,storia americana: dopo una primada record nel 2021, dedicata a Jeffrey Dahmer, è in procinto di sbarcare il secondo ciclo di episodi, che racconteranno la storia dei fratelli Menendez, in arrivo il 19 settembre 2024. Al momento ovviamente non si hanno altri dettagli sul progetto. Ad annunciare il casting è stato, come riporta Variety, lo stesso Murphy nel corso di un evento promozionale per la seconda, dopo i 7 anni nei panni di Jax Teller, è di recente tornato in auge, grazie all’adattamento, targato AppleTv, del famoso romanzo Shantaram, eprotagonista di Criminal, altra, prossimamente in onda su Prime.