Meloni e De Luca firmano l’accordo coesione per 35 miliardi

(Di martedì 17 settembre 2024) ROMA – La presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia, ha firmato oggi a Palazzo Chigiper laper la Campania, insieme al presidente della Regione, Vincenzo Deprevede l’assegnazione alla Campania di 3,478di euro provenienti dal Fondo di Sviluppo e(FSC) 2021-2027 e dal Fondo di rotazione, destinati a investimenti strategici per cittadini e imprese del territorio. Questo intervento completa l’assegnazione delle risorse FSC per la Campania, portando la cifra totale a 6,5di euro. Tra i progetti principali finanziati dal, si evidenziano la bonifica dell’area di Bagnoli, gli interventi di messa in sicurezza per affrontare il bradisismo nei Campi Flegrei e il completamento di numerose opere di programmazione precedente. Gli investimenti riguarderanno settori chiave come ambiente, trasporti e cultura.